Дело катавшего людей на танке бизнесмена передано в суд Петербурга

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР по Петербургу завершило расследование уголовного дела о падении мужчины и двух подростков с танка во время платного развлекательного катания в городском парке. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Под суд пойдёт местный предприниматель Павел Бараненко, который обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как установило следствие, в апреле-мае 2018 года мужчина организовал в парке в Приморском районе города платное катание на танке Т-60: за 300 рублей можно было сесть на танк и проехаться на его кабине.

"29 апреля 2018 года в рамках оказания данной услуги произошло падение мужчины 1985 года рождения и двух несовершеннолетних 2003 и 2008 года рождения, которые получили травмы различной степени тяжести. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении СКР.