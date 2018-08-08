В Екатеринбурге суд вынес приговор банде грабителей банков

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Чкаловский районный суд Екатеринбурга в среду вынес приговор членам банды, совершившей три разбойных нападения на офисы банков, на одно из которых они приехали на велосипедах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области в среду.

Суд приговорил организатора банды к 14 годам лишения свободы, его брата - к девяти годам десяти месяцам, их подельника - к 13,5 годам заключения. Отбывать наказание подсудимые будут в колонии строгого режима, говорится в пресс-релизе.

В зависимости от роли каждого трое мужчин обвинялись по пунктам "а","б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасный для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном и особо крупном размерах, организованной группой).

Ранее сообщалось, что преступная группа образовалась летом 2016 года. В нее входили четыре человека: два брата, один из которых стал главарем, полицейский и их знакомый. Сообщники с 7 июля 2016 года по 16 июня 2017 года совершили три разбойных нападения в Екатеринбурге.

Так, 1 сентября 2016 бандиты совершили налет на дополнительный офис банка на улице Белинского и похитили из хранилища доллары США, евро, рубли - общая сумма похищенного превысила 7,3 млн рублей.

Еще одно разбойное нападение участники группы совершили на дополнительный офис на улице Щербакова. В этот раз они приехали на велосипедах. Трое из сообщников вошли в офис, четвертый остался у входа. Заметив приближение к входу полицейских, он предупредил об этом по рации своих подельников.

На выходе из банка один из грабителей был задержан, трем удалось скрыться. Однако вскоре и их поймали.

В апреле этого года Чкаловский суд вынес приговор одному из участников банды - полицейскому, который заключил досудебное соглашение, помогал раскрытию преступлений. Подсудимый признан виновным по пункту "а, б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Суд приговорил его к шести годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области отмечала, что преступники для того, чтобы их трудно было идентифицировать, грабили офисы банков в определенной одежде, с повязками на лицах, в солнцезащитных очках и перчатках. Сотрудникам учреждений они угрожали пистолетами и ножами.

По информации руководителя пресс-службы Главного управления МВД России по региону Валерия Горелых, задержали членов банды в ходе спецоперации полицейские уголовного розыска областной полиции совместно с сотрудниками Росгвардии.