В Пензенской области задержали четверых адептов "Свидетелей Иеговы"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту деятельности в Пензенской области запрещенной в РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы".

Региональное следственное управление СКР сообщает, что 54-летний житель Пензы с июля 2017 года по июль 2018 года организовал в регионе местную ячейку "Свидетелей Иеговы" под условным названием "Арбеково, Пенза". При этом мужчина знал, что деятельность этой религиозной организации запрещена судом.

Его последователи проводили беседы с жителями Пензы, чтобы привлечь в ячейку новых членов, участвовали в конспиративных собраниях, платили взносы для деятельности организации.

В настоящее время следователями задержаны четверо жителей Пензы. Один из них арестован по обвинению по статье "Организация деятельности экстремистской организации". Еще троим мужчинам предъявлено обвинение по статье "Участие в деятельности экстремистской организации", они помещены под домашний арест.

В ходе обысков у задержанных изъяли запрещенную литературу и ящики с пожертвованиями.

Верховный суд Москвы 20 апреля 2017 по иску Минюста РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.