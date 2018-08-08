Летевшая из Симферополя в Петербург пассажирка родила ребенка на борту самолета

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Самолет, следовавший из Симферополя в Санкт-Петербург, совершил внеплановую посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за пассажирки, у которой начались преждевременные роды, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет "Боинг-777" совершил посадку в ростовском аэропорту сегодня днем. Команда авиалайнера оказала пассажирке всю возможную помощь. В результате прямо на борту самолета у женщины родился мальчик", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, здоровью роженицы и ребенка ничего не угрожает.