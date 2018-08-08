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Эксперты опровергли слова Лукашенко об отсутствии в РФ российского мяса

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Доля отечественной мясной продукции в розничной торговле РФ превышает 98%, так что информация об отсутствии российского мяса в стране далека от реальности, заявил "Интерфаксу" исполнительный директор Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

Так он прокомментировал призыв президента Александра Лукашенко к белорусским предприятиям быть готовыми к торговле мясной продукцией на российском рынке, поскольку в России нет мяса. "Значимость мяса и молока впредь будет возрастать, и прежде всего на нашем основном российском рынке. Уже обвально идет информация о том, что мясные продукты в России сильно подорожают, обосновывается причина тем, что дорожает сырье. То есть в России нет мяса", - привело белорусское госагентство БелТА слова Лукашенко.

Как заявил Юшин, в отраслевых союзах и ассоциациях очень удивились прозвучавшему из Белоруссии заявлению. "Такую оценку ситуации на российском мясном рынке руководитель соседнего государства дал, видимо, основываясь на неполной, однобокой и некорректной информации, озвученной от лица некоторых российских мясопереработчиков, которые озаботились сезонным изменением цен на российскую свинину", - заявил Юшин.

Реальность же, по его словам, в том, что "полки российских магазинов буквально ломятся от отечественной мясной продукции, на долю которой в рознице приходится более 98%". "Огромный выбор на любой вкус и кошелек. А ведь всего десять лет назад Россия была одним из крупнейших импортеров мяса в мире", - сказал он.

Как сообщил Юшин, в переработке российское мясо птицы обеспечивает не менее 98% потребностей, российская свинина закрывает более 90% необходимых объемов сырья. "И только в говядине доля импорта около 15%, но это уж точно не угрожает продовольственной безопасности", - заметил он.

По его словам, производство мяса птицы непрерывно растет уже почти 20 лет подряд. "В этом году РФ приблизится к почти 5 млн тонн в убойной массе и сохранит четвертое место среди крупнейших производителей этого мяса в мире. Производство индейки за последние десять лет выросло практически в десять раз", - сказал он.

Стабильна и ценовая ситуация на этом рынке. Розничные и оптовые цены на мясо кур, даже после коррекции последних месяцев, находятся примерно на уровне цен 2012 года, несмотря на девальвацию и заметный рост себестоимости производства. На рынке индейки предложение существенно превышает спрос, и это не дает ценам расти. "Это важно для потребителей, так как на мясо птицы приходится почти 46% в нашей мясной корзине", - заявил Юшин.

При этом глава НМА напомнил, что в 2017 году цены на мясо птицы в опте упали почти на 20%. "Птицеводы из-за избытка предложения несли заметные потери. И только сейчас баланс восстанавливается", - сказал он.

Юшин подчеркнул, что экспорт российского мяса птицы в этом году уже превысил показатели прошлого года более чем на 20%. "Свыше 30 стран мира покупают российских бройлеров и индейку. Причем бройлеры продаются по одним из самых низких цен в мире", - отметил он.

Ситуация в свиноводстве еще лучше, считает эксперт. Поголовье свиней в первом полугодии этого года достигло 24,8 млн голов, что на 5% больше, чем годом ранее. Причем в сельхозорганизациях численность животных за год выросла на 8,5% и достигла почти 21 млн голов. Производство свинины в сельхозорганизациях увеличилось на 11%, поставки свинины на экспорт - на 17%.

"Кстати, Белоруссия стала одним из направлений российского экспорта свинины, хотя еще несколько лет назад наши соседи ввозили в Россию около 60 тыс. тонн свинины в год. Теперь же этих поставок практически нет", - сказал он, добавив вместе с тем, что в свиноводстве Россия поднялась на 6 место в мировом рейтинге стран-производителей.

По его словам, быстрыми темпами растет специализированное мясное скотоводство, на долю которого приходится уже более 16% общего производства говядины в России. "Растет и качество российской говядины, рынки для которой открыл ряд стран, включая таких требовательных покупателей, как ОАЭ и Саудовская Аравия, - подчеркнул Юшин. - Российскую говядину готовы покупать и иностранные авиакомпании для своих пассажиров бизнес-класса. Кроме того, российские компании научились производить и настоящую розовую диететическую телятину по самым современным технологиям. Этот товар уже тоже на полках магазинов".

Как сообщилЮшин, в ближайшее время ожидается выход на полную мощность крупных проектов в индустриальном производстве баранины, которая также востребована и на мировом рынке.

"Так что слухи об отсутствии мяса на российском рынке сильно преувеличены", - подчеркнул он.

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