Автостраховщики предложили чинить машины по ОСАГО старыми деталями без согласия владельцев

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Российский союз автостраховщиков (РСА) предлагает разрешить использование старых деталей при ремонте автомобиля в рамках ОСАГО наравне с новыми без согласия владельца машины, сообщил журналистам заместитель исполнительного директора РСА, вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.

"Мы готовим свои предложения (в внесении изменений в закон об ОСАГО, которые расширят принятые в 2017 году поправки о приоритете натурального возмещения над выплатами - ИФ). Мы их отдельно обсудим и сформулируем. Первым (предложением - ИФ) надо - запасные части. Когда по всей России начали внедрять натуральную форму, столкнулись с тем, что парк автомобилей очень старый. Найти новые запасные части либо самой станции техобслуживания не выгодно, либо страховщику. Возникает стопор с двух сторон, потому что есть требования по качеству. Страховщики сейчас и готовят предложения, как все-таки реально для потребителя легализовать ремонт старыми запчастями", - сказал он.

Это предложение еще будет обсуждаться с ЦБ РФ. Норму об использовании и новых, и старых запчастей при ремонте нужно будет оформлять как поправку в закон, добавил Ефремов.

"Сейчас два закона планируется рассматривать. Почему бы туда не добавить? Один закон - о возможности перестрахования в ОСАГО, другой - по увеличенным страховым суммам. Это две инициативы со стороны Минфина. В один из них можно будет это включить, если это предложение найдет у ЦБ поддержку. Мы сейчас только делаем аналитику", - сказал представитель РСА.

Он отметил, что нормой о возможности использовать в ремонте бывшие в употреблении запчасти без согласия автовладельца предложения не ограничатся, туда будут добавлены и другие инициативы по реформированию закона о приоритете натурального возмещения в ОСАГО над денежными выплатами.

Закон "О внесении изменений в федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", устанавливающий приоритет восстановительного ремонта поврежденного автомобиля над страховой выплатой, вступил в силу 28 апреля 2017 года. Срок ремонта автомобиля должен составлять не более 30 дней, за каждый день просрочки со страховой компании взимается штраф в размере 0,5% от суммы возмещения.

Новые автомобили, не старше двух лет, должны ремонтироваться на станциях техобслуживания официальных дилеров. Гарантийный срок на работы по восстановительному ремонту поврежденного транспортного средства составляет 6 месяцев, а на кузовные работы и работы, связанные с использованием лакокрасочных материалов, - 12 месяцев. При ремонте должны использоваться только новые детали, если страхователь не дал своего согласия на использование б/у деталей. Автовладелец имеет право предложить свою станцию, однако это необходимо согласовать со страховой компанией. Если страховщик не в состоянии обеспечить эти условия, то выплата производится деньгами.