"Аэрофлот" в октябре сменит "Победу" на регулярных рейсах в Нальчик

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 28 октября начнет выполнять регулярные рейсы в Нальчик, сообщила компания.

Полеты будут ежедневными. Пассажиров будут перевозить на узкофюзеляжных Airbus A320.

Ранее в столицу Кабардино-Балкарии летала низкобюджетная "дочка" "Аэрофлота" "Победа". Но в апреле компания сообщила о небезопасном состоянии аэродромного покрытия аэропорта Нальчика, после чего приостановила полеты туда.

Позднее аэропорт объявил о ремонте взлетно-посадочной полосы, а Росавиация сообщала о приостановке действия его сертификата авиабезопасности.