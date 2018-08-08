Педагога в Удмуртии заподозрили в педофилии

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сотрудник детской телестудии в удмуртском городе Глазове задержан по подозрению в развратных и насильственных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщает в среду пресс-служба суправления СКР по республике.

По данным ведомства, 53-летний подозреваемый более 10 лет работал педагогом дополнительного образования в детской телевизионной студии, где обучал несовершеннолетних основам видеосъемки и монтажа видеозаписей.

"Он под предлогом дополнительных занятий предлагал некоторым подросткам задержаться в телестудии, где совершал в отношении них развратные действия и насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

Сейчас следствие установило двух потерпевших, которые подвергались насилию в течение нескольких лет, начиная с 13-летнего возраста.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия) и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Готовятся материалы для заключения его под стражу.