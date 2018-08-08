Главу предвыборного штаба Собчак в Туве оштрафовали за историческое фото со свастикой

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Суд в Кызыле признал главу местного штаба Ксении Собчак, журналиста и правозащитницу Оюмаа Донгак виновной в пропаганде нацизма.

Как сообщила Донгак на своей странице в соцсети, в среду вечером суд признал ее виновной по ст.20.3 КоАП РФ (пропаганда нацизма).

"Признали меня виновной. Штраф тысяча (рублей - ИФ)", - написала Донгак.

В пресс-центре МВД РФ по региону "Интерфаксу" отказались комментировать эту информацию.

Накануне Донгак сообщила, что ее задержали за пост в социальной сети, где были опубликованы архивные исторические фотографии с изображением флагов со свастикой. Также на одном из изображений была представлена фотография Адольфа Гитлера.

Донгак являлась руководителем предвыборного штаба Ксении Собчак во время президентских выборов 2018 года. Она также является общественницей, правозащитником и уполномоченным представителем избирательного объединения партии "Гражданская инициатива", работает в местных СМИ.