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Священника будут судить в Петербурге за гибель от ВИЧ удочеренной им девочки

По данным следствия, приемные родители намеренно не лечили ребенка

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении родителей несовершеннолетней девочки, умершей от последствий запущенной ВИЧ-инфекции в Петербурге, передано в суд, сообщает в среду пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу.

Как сообщалось, 26 августа 2017 года в Петербурге после длительной болезни от ВИЧ умерла девочка, жившая в приемной семье священника. По данным СКР города, приемные родители намеренно уклонялись от ее лечения.

Уголовное дело расследовалось в отношении 53-летнего местного жителя и его 55-летней супруги по статьям о причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности.

"13 мая 2016 года девочка была госпитализирована в реанимацию детской больницы в крайне тяжелом состоянии, однако, несмотря предпринятые врачами меры, 26 августа 2017 года скончалась от тяжелого иммунодефицита и других сопутствующих заболеваний, что стало результатом отказа ее приемных родителей от своевременного лечения", - отметили в СКР.

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемые 14 апреля 2011 года удочерили четырехлетнюю девочку, состоящую с мая 2007 года на диспансерном учете в "Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", о чем им было известно.

В сентябре 2007 года девочке был поставили диагноз "ВИЧ-инфекция", после чего она регулярно проходила обследование и осматривалась врачами Центра СПИД. В марте 2013 года у нее были обнаружили показания для назначения АРВТ (антиретровирусная терапия). По данным следствия, врачи сообщили приемному отцу о необходимости начала применения АРВТ ребенком, но он не явился с ней в Центр СПИД.

В марте 2014 года врачи Центра СПИД вновь провели обследование девочки, и оно показало значительное прогрессирование заболевания на фоне несвоевременного лечения, что угрожало ее жизни и здоровью. "В связи с этим было принято решение о применении АРВ в условиях больницы, отчего обвиняемый отказался, но после длительных уговоров врачей дал свое согласие", - отмечает СКР.

В мае 2015 года девочка попала в больницу с пневмонией. "При этом обвиняемая не сообщила врачам ее диагноз "ВИЧ-инфекция". Несмотря на это, девочка с признаками крайне тяжелого иммунодефицита на фоне несвоевременного применения АРВТ была направлена другую больницу, где ее начали лечить. 19 июня 2015 года обвиняемая отказалась от продолжения стационарного лечения и с ребенком покинула больницу, нарушив непрерывное ежедневное лечение, которое должно было продолжаться в течение всей ее жизни", - говорится в пресс-релизе СКР.

В дальнейшем обвиняемые не давали обследовать ребенка и не лечили его.

Ранее глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков сообщал, что после гибели девочки была проведена проверка органов опеки, но нарушений не обнаружили.

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