Тимакова назвала Саакашвили психически нездоровым и трусливым клоуном

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова считает бессмысленным комментировать утверждение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили об обстоятельствах конфликта в Южной Осетии в 2008 году и отмечает, что все является ложью.

"Нет никакого смысла комментировать бред очевидно психически нездорового человека, трусливого клоуна, который объявлен в международный розыск собственной страной, позорно покинувший другую страну", - сказала Тимакова радиостанции "Эхо Москвы" в среду.

Пресс-секретарь премьера добавила: "Все, что он говорит, - вранье от первого до последнего слова".

Накануне в интервью радиостанции "Эхо Москвы" Саакашвили рассказал свою версию произошедших в 2008 году событий. По его словам, Дмитрий Медведев, занимавший тогда должность президента России, не участвовал в принятии решения о войне с Грузией.