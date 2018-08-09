Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Туве

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,4 зарегистрирован в четверг в 182 км к востоку от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 04:34 мск, имел координаты 51.55 градуса северной широты и 97.07 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила четыре балла по шкале MSK-64, говорится в сообщении.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.