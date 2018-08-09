"Телефонный террорист" получил условный срок в Новосибирской области

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Искитимский районный суд в Новосибирской области приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно местного жителя Хусейна Рахметова за ложные звонки о диверсиях, сообщает прокуратура региона.

"Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 207УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасности гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений)", - говорится в сообщении.

Суд установил, что днем 21 октября 2017 года Рахметов со своего мобильного телефона позвонил на номер телефона оператора "112" и сообщил о готовящихся актах терроризма в метрополитене и на железнодорожных вокзалах в Новосибирской области.

Для обследования помещений железнодорожных вокзалов и на станции метрополитена г. Новосибирска были направлены сотрудники полиции, чем был нарушен нормальный ритм их работы и причинен материальный ущерб.

В это же время Рахметов позвонил на номер "112" и сообщил еще об одном готовящемся взрыве.