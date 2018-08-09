"Роскосмос" сменил гендиректора "Красмаша"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Генеральным директором АО "Красноярский машиностроительный завод" ("Красмаш", один из ведущих российских производителей оружия и боеприпасов) назначен Александр Гаврилов, сообщила пресс-служба акционерного общества.

"По решению госкорпорации "Роскосмос" с 9 августа предприятие возглавит Александр Гаврилов. До этого он занимал должность первого заместителя генерального директора", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на новом посту Гаврилову предстоит решать задачи, связанные с выполнением опытно-конструкторских работ и постановкой на производство нового изделия в рамках гособоронзаказа, а также продолжать программу реконструкции и технического перевооружения предприятия.

Владимир Колмыков, руководивший "Красноярским машзаводом" с 2005 года и до настоящего времени (с небольшим перерывом), решением "Роскосмоса" переведен на должность генерального директора одного из ведущих российских предприятий ракетно-космической отрасли в Москве, поясняют в пресс-службе "Красмаша".

Гаврилов, 1970 г.р., с 2005 года занимал на "Красмаше" должности от начальника отдела до первого замгендиректора.

АО "Красноярский машиностроительный завод" создано в декабре 2008 года на базе одноименного ФГУП. Акционерами компании являются Росимущество (42,76%), АО "Государственный ракетный центр имени академика В.П.Макеева" (34,68%) и ОАО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" - 22,56%. Основной вид деятельности предприятия - производство оружия и боеприпасов, ракет-носителей и разгонных блоков, машин и оборудования.