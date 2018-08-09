Двое заключенных СИЗО в Петербурге попали в больницу после драки

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Двое заключенных направлены в медучреждения после драки в петербургском СИЗО, начата проверка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСИН России по Петербургу и Ленинградской области.

"В СИЗО-6 пресечена драка в одной из камер следственного изолятора. 8 августа около 16:00 произошел бытовой конфликт между двумя обвиняемыми. Завязалась драка. Дежурный по этажу немедленно среагировал, что позволило в кратчайшее время пресечь потасовку", - сказали в пресс-службе.

В результате происшествия оба мужчины получили травмы и направлены в медицинское учреждение, добавили в УФСИН.