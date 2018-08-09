Еще трое арестованных сотрудников ярославской колонии подали апелляции

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Ярославский областной суд поступили еще три апелляционные жалобы на арест сотрудников ярославской колонии №1, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Ярославского облсуда Наталия Сарбунова.

"Сегодня будет рассмотрена апелляционная жалоба Цветкова, в начале следующей неделе суд рассмотрит апелляции Морозова и Зыбина", - сказала Сарбунова.

Ранее ярославский облсуд отклонил четыре апелляционные жалобы на арест ИК №1.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео истязаний Евгения Макарова, которого 18 сотрудников колонии длительное время избивают кулаками и дубинками, снятое летом 2017 года. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Центральный аппарат СК РФ расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. В рамках расследования арестованы 11 человек, еще один отправлен под домашний арест.