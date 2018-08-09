Собравший "Буран" завод выставили на продажу на сайте объявлений

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Объявление о продаже "Тушинского машиностроительного завода" появилось на интернет-сайте объявлений Avito.

По данным газеты "Комсомольская правда", предприятие было выставлено на продажу 6 августа за 10 млрд 350 млн рублей.

В объявлении утверждается, что "Объект реализуется в рамках ФЗ -127 "О несостоятельности (банкротстве)". А компания, продающая завод, "аккредитована и профессионально занимается торгами по банкротству".

Издание связалось с автором объявления, которая утверждает, что является сотрудницей агентства, сопровождающего сделки по обанкротившимся объектам в ходе электронных торгов.

"Продается все движимое и недвижимое имущество, которое принадлежало банкроту. Бизнес работает. На данный момент им занимается конкурсный управляющий", - приводит издание слова автора.

Корреспондент "Интерфакса" обнаружил объявление о продаже "ТМЗ" на данном сайте объявлений, однако по состоянию на утро четверга стоимость продажи завода снизилась до 8 млрд 280 млн рублей. То есть за трое суток цена упала на 2 млрд рублей.

Завод банкрот

Арбитражный суд Москвы 24 июня 2013 года признал банкротом ОАО "Тушинский машиностроительный завод".

Ранее временный управляющий завода Александр Логинов заявил, что восстановление платежеспособности предприятия невозможно. "Предприятие не сможет погасить задолженность перед кредиторами в размере 7 млрд рублей", - сказал он. По его словам, в реестр на тот момент были включены 22 кредитора с суммой требований в 7,3 млрд рублей, в том числе на основной долг приходилось 5,2 млрд рублей. 13 мая 2013 года собрание кредиторов "ТМЗ" решило ходатайствовать перед судом о признании предприятия банкротом. Имущество завода в основном составляют здания и сооружения, сказал тогда временный управляющий.

Арбитражный суд Москвы 17 октября 2012 года по заявлению ООО "Бизнес строй инвест" в рамках дела о банкротстве ввел процедуру наблюдения в ОАО "ТМЗ". Суд тогда включил требования заявителя в размере около 58 млн рублей в третью очередь реестра кредиторов. Временным управляющим суд назначил А.Логинова.

На заседании тогда заявитель отметил, что уже вступили в законную силу ряд решений Московского арбитражного суда о взыскании с предприятия около 77 млн рублей. В рамках сводного исполнительного производства требования к должнику составляли порядка 234 млн рублей.

По состоянию на 15 октября 2012 года денежные средства на счетах и имущество для удовлетворения требований кредиторов отсутствовали. Кредиторская задолженность предприятия превышала 6,5 млрд рублей.

По словам представителя должника, в 2011-2012 годах по исполнительному производству предприятие выплатило около 800 млн рублей.

Пожар на складе

В 2015 году на складе "ТМЗ" произошел крупный пожар. Тогда со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве сообщалось, что "произошло возгорание административных складских помещений семиэтажного кирпичного здания с железобетонной пристройкой, в которых находились бочки с дизельным топливом". Площадь пожара составила 15 тыс. кв. метров, пострадавших не было. Источник в правоохранительных органах тогда сообщил "Интерфаксу", что на складе находилось 400 емкостей с дизельным топливом объемом 20 и 40 литров.

Послужной список завода

Тушинский машиностроительный завод, основанный в 1932 году, до недавнего времени был одним из крупнейших российских предприятий авиакосмической промышленности. В различное время на заводе выпускалась продукция военного и гражданского назначения, в том числе фронтовые истребители, а также троллейбусы, трамваи, автобусы. В 1980-1990 годах на предприятии осуществлялось строительство пилотируемого орбитального корабля многоразового использования "Буран". Кроме того, предприятие выпускало, в частности, энергетические установки малой мощности, автономные промышленные комплексы по утилизации изношенных автомобильных шин.