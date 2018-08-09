В Ставрополе завели дело на сотрудницу сотовой компании за передачу данных об абонентах

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Ставрополе сотрудница компании оператора сотовой связи подозревается в нарушении тайны телефонных переговоров, сообщает следственное управление СК РФ по краю.

"С декабря 2017 года по февраль 2018 года ведущий специалист по взаимодействию с правоохранительными органами одной из компаний оператора сотовой связи, у которой был доступ к информационной биллинговой системе, без ведома и согласия абонентов передавала заинтересованным лицам информацию о месте позиционирования конкретных абонентских номеров", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, своими противоправными действиями подозреваемая нарушила конституционное право граждан на тайну телефонных переговоров и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров и иных сообщений).