В России

Минобрнауки предложило сократить на четверть число школьных олимпиад

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Каждая четвертая школьная олимпиада исчезнет в следующем 2018/19 учебном году, следует из проекта приказа Министерства науки и высшего образования РФ, имеющегося в распоряжении "Интерфакса".

Согласно документу, предлагается утвердить перечень из 72 школьных олимпиад, победа в которых позволяет поступать в вуз без экзаменов или получить автоматом максимальные 100 баллов по профильному ЕГЭ. Действующий сейчас список олимпиад насчитывает 97 позиций. В случае принятия нового приказа текущий документ будет признан утратившим силу.

Среди олимпиад, которые отсутствуют в новом предлагаемом списке, но были в предыдущем, в том числе, Всероссийская олимпиада школьников по государственным языкам республик Российской Федерации, которую организовывали совместно бывшее Минобрнауки и Казанский (Приволжский) федеральный университет, олимпиада "В начале было Слово..." по литературе, которую проводило АНО ВО "Московский православный институт святого Иоанна Богослова", "Межрегиональная олимпиада МПГУ для школьников" по географии и иностранному языку, Межрегиональный экономический фестиваль школьников "Сибириада. Шаг в мечту", Олимпиада РГГУ для школьников по истории и русскому языку, олимпиада по математике под названием Phystech.International, которую проводит МФТИ, открытая олимпиада субъектов СКФО "Будущее Кавказа", которую проводил минобрнауки Дагестана, отраслевая олимпиада школьников с названием "Газпром" по химии и обществознанию (организаторы - ряд профильных университетов, одноименная компания среди них не значится) и др.

Кроме того, две олимпиады по компьютерной безопасности и математике и криптографии Академии ФСБ объединены в одну Межрегиональную олимпиаду школьников им. В.Я. Верченко. При этом сохранена большая профильная для ФСБ олимпиада на базе ведомственных образовательных организаций.

Документ проходит общественную экспертизу до 14 августа. Согласно тексту проекта приказа, новый перечень олимпиад согласовывается с министерством просвещения РФ.

Ранее глава "старого" Минобрнауки, ныне министр просвещения РФ Ольга Васильева заявляла, что ее ведомство намерено сократить число олимпиад школьников и планирует установить "более жесткий и серьезный" подход к результатам олимпиад.

"Когда олимпиадник получает 60 и ниже баллов по ЕГЭ по тому предмету, где он выступал, будучи олимпийским чемпионом (победителем школьной олимпиады - ИФ), это наводит на большие мысли", - сказала Васильева в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) 27 февраля.

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Теги: Минобрнауки
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