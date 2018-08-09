"Электоральный патруль" займется мониторингом кампаний в регионах к 9 сентября

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Ассоциация наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" займется проверкой избирательных кампаний в 15 регионах в рамках проекта "Электоральный патруль", сообщила координатор ассоциации, сопредседатель движения "Россия выбирает" Елена Бабченкова.

"Национальный общественный мониторинг" запускает проект "Электоральный патруль", в рамках которого мы будем выезжать в регионы, где идут кампании к 9 сентября, и мониторить ситуацию, проверять сообщения о нарушениях, проверять работу избирательных комиссий, давать оценку ходу кампаний, активности кандидатов и наблюдателей, равенства доступности и освещения кандидатов в СМИ, проверять, как проходит агитационная кампания", - сказала Бабченкова в четверг на пресс-конференции.

По ее словам, наблюдатели посетят регионы в восьми федеральных округах, где проходят выборы губернаторов и законодательных собраний.

"Отдельный акцент мы сделаем на регионах, откуда поступают сигналы о нарушениях. На данный момент к нам поступило более 50 сообщений о возможных нарушениях, которые сейчас проверяются нашими юристами, каждый день количество сообщений увеличивается", - добавила Бабченкова.

Выборы глав регионов пройдут в Единый день голосования 9 сентября. В этом году будут выбраны 22 главы субъекта РФ.