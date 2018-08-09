Из банкомата в краснодарском банке украли около 2 млн рублей

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Неизвестные в ночь на четверг ограбили банкомат в отделении одного из банков в Краснодаре. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"По предварительным данным, неустановленные лица разбили стеклянную витрину офиса кредитной организации, расположенной в районе улицы Северная, и взломали банковский терминал. Сумма ущерба оценивается в пределах 1,5-2 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Поиски взломщиков, организованные "по горячим следам" результатов не дали, добавил он.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю информацию о происшествии подтвердили.

"В управление МВД России по Краснодару в ночь на четверг поступила информация о том, что неизвестные повредили банкомат. По факту происшествия проводится проверка, личности преступников устанавливаются", - сказал сотрудник пресс-службы.