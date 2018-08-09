Оппозиционера Ворсина отстранили от участия в выборах мэра Хабаровска

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Хабаровске, кандидата в мэры города Алексея Ворсина отстранили от участия в выборах.

Об этом оппозиционер сообщает на своей странице в социальной сети, сославшись на решение суда Центрального района Хабаровска.

Судебное решение, по его словам, мотивировано неправильно оформленными документами для регистрации.

Кандидат сообщил, что будет обжаловать решение суда. "Мы будем вести кампанию, пока не пройдем все инстанции", - отметил Ворсин.

Председатель избирательной комиссии Хабаровска Олег Сливин не стал комментировать "Интерфаксу" ситуацию с аннулированием регистрации Ворсина до того, как решение суда поступит в избирком.

Выборы мэра Хабаровска пройдут 9 сентября. Избирком официально зарегистрировал шесть кандидатов - вице-мэра Хабаровска Сергея Кравчука от "Единой России", Никиту Михалева от "Справедливой России", представителя КПРФ Максима Кукушкина, Сергея Безденежных от ЛДПР и самовыдвиженцев Сергея Елизарова и Алексея Ворсина.