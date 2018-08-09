В Хабаровске сняли с рейса дебошира, пытавшегося влезть в кабину пилотов

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Полицейские в Хабаровске сняли с рейса в Красноярск агрессивного пассажира, который пытался проникнуть в кабину пилотов.

"34-летний житель Хабаровского края в салоне самолета вел себя агрессивно, на неоднократные просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения не реагировал и пытался проникнуть в кабину пилотов", - сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, мужчину доставили в дежурную часть, где он сломал скамейку в комнате для задержанных и оскорблял сотрудников полиции.

В настоящее время нарушитель привлечен к административной ответственности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ.