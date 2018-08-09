Работа переправы в Крым остановилась из-за шквалистого ветра

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Движение паромов в Керченском проливе приостановлено в четверг днем из-за ветра, порывы которого достигают 20 метров в секунду, сообщили в компании-операторе переправы "Морская дирекция".

"Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий", - говорится в сообщении компании.

Керченская переправа и аэропорт "Симферополь" до запуска движения легковых автомобилей и автобусов по автодорожной части Крымского моста в середине мая 2018 года были основными транспортными артериями между Крымским полуостровом и остальной частью России. Теперь паромы перевозят в основном только фуры. Грузовики по мосту пойдут в октябре.