Стивену Сигалу собрались выдать российский диппаспорт

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - У актера Стивена Сигала, назначенного спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США, нет дипломатического паспорта, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она отметила, что паспорт может быть выдан Сигалу, если это будет целесообразно и необходимо в рамках рабочего процесса.

На брифинге журналисты спросили Захарову, как в МИД РФ относятся к расследованию, которое власти Лос-Анджелеса проводят в отношении Сигала, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

"Мне кажется, надо исходить из презумпции невиновности. При всей экстерриториальности того, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, политических заказах и так далее, мне кажется, это какой-то такой незыблемый принцип, которым нужно руководствоваться", - ответила Захарова.

4 августа стало известно, что американский актер Сигал, получивший в ноябре 2016 года российское гражданство, назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. 7 мая 2018 года Сигал с супругой был среди гостей, приглашенных на инаугурацию президента РФ Владимира Путина.