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Гендиректор "ЛенСпецСтроя" арестован в Петербурге по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу гендиректора ООО "ЛенСпецСтрой" Дмитрия Астафьева, обвиняемого в мошенничестве с деньгами дольщиков компании.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, 54-летний генеральный директор нескольких строительных компаний был задержан накануне в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. В четверг Куйбышевский райсуд северной столицы отправил его под арест.

"Установлено, что мужчина совместно с неустановленными лицами под предлогом строительства многоквартирных жилых домов во Всеволожском районе Ленинградской области присвоил денежные средства граждан, которые заключили с ним договоры об участии в долевом строительстве, не выполнив обязательства, возложенные на него договором. От противоправной деятельности подозреваемого пострадали более 1000 человек, общая сумма ущерба превысила 482,3 млн рублей", - говорится в сообщении МВД.

Информация о том, что Астафьев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве имеется в социальных сетях. В частности, в онлайн-сообществах дольщиков ЖК "Ленинградская перспектива", одну из очередей которого ООО "ЛенСпецСтрой" возводит во Всеволожском районе Ленинградской области. Вторую очередь ЖК строит ООО "ЛенОблСтрой", также подконтрольная Астафьеву. Дольщики, которые должны были заселяться в новое жилье в конце 2017 года, сообщают, что заявленные работы на объектах ЖК не ведутся уже длительное время.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Астафьев является совладельцем ряда зарегистрированных в Петербурге строительных компаний, где занимает руководящие должности. В частности, в ООО "ЛенСпецСтрой" и ООО "ЛенОблСтрой" он является гендиректором.

Астафьев стал генеральным директором ООО "ЛенСпецСтрой" в 2006 году. В 2000-ых годах он работал в полномочном представительстве президента РФ в СЗФО, занимая должности, связанные с курированием строительных работ.

По данным СМИ, состояние Астафьева оценивается в несколько миллиардов рублей.

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Теги: ЛенСпецСтрой, Дмитрий Астафьев
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Гендиректор "ЛенСпецСтроя" арестован в Петербурге по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков

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