В Тверской области скорая больше трех часов ехала к пациенту с инсультом

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Следствие в Тверской области возбудило уголовное дело по факту несвоевременного оказания медицинской помощи женщине, которая позже была госпитализирована с инсультом, сообщило в четверг Следственное управление СКР по региону.

"По версии следствия, 6 августа по единому номеру скорой помощи "103" обратился мужчина с просьбой об оказании медицинской помощи своей супруге, находящейся с признаками инсульта в деревне Черногубово Тверской области. Диспетчер перенаправил вызов врачу общей практики, не обеспечив направление бригады скорой медицинской помощи. В результате бригада скорой медицинской помощи не приезжала более 3 часов, сославшись на занятость", - говорится в сообщении.

Как отмечает следствие, в дальнейшем мужчина на собственном автомобиле доставил свою супругу в областную клиническую больницу, где ее госпитализировали с диагнозом "инсульт".

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В настоящее время следственным путем сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего.