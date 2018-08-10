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Российский фрегат в апреле более двух часов преследовал в Средиземном море американскую подлодку

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" отследил и взял на сопровождение американскую подлодку типа "Огайо" во время недавнего похода в Средиземное море, в период обострения ситуации вокруг Сирии, сообщила в пятницу газета "Известия" со ссылкой на Главкомат ВМФ РФ.

Фрегат вышел из Севастополя 13 марта и вернулся назад 30 июня. По данным "Известий", преследование американской субмарины произошло в апреле.

"Оно длилось более двух часов. Все это время "Адмирал Эссен" держал американскую подводную лодку на прицеле. Фрегат записал ее основные параметры. Они будут расшифрованы и присоединены к акустическому портрету субмарины", - говорится в публикации.

Газета отмечает, что в апреле в Средиземном море появилась авианосная ударная группа США, в состав которой вошли авианосец "Гарри Трумен", четыре эсминца типа "Арли Берк". Американские и британские СМИ сообщали, что вместе с ними в поход отправились многоцелевая лодка "Джон Ворнер" типа "Вирджиния", а также атомная субмарина "Джорджия" типа "Огайо".

"Скорее всего, именно ее и преследовал "Адмирал Эссен", - пишут "Известия".

Как сообщалось, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удар по объектам в Сирии, которые, по их мнению, связаны с производством химоружия. Западная коалиция заявила, что все ракеты попали в намеченные цели. Российские военные заявили, что силами ПВО Сирии была сбита 71 из 103 крылатых ракет.

Позже газета Times сообщила, что российские корабли и подлодки помешали британской субмарине класса Astute присоединиться к удару западной коалиции по Сирии. По данным Times, британской субмарине, которая должна была участвовать в нанесении удара крылатыми ракетами, пришлось постоянно менять свое местоположение. Сообщается, что за ней следовали российские дизельные подводные лодки.

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