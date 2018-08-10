Прокуратура заинтересовалась ульяновским экс-чиновником, променявшим карьеру на покер

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Димитровграда Ульяновской области готовит иск к мэрии с требованием заменить формулировку об увольнении первого заместителя главы города Валерия Аванесяна с "по собственному желанию" на "в связи с утратой доверия".

Старший помощник облпрокурора Василий Зима сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" в пятницу, что ранее чиновник не отразил в справке о доходах и расходах сведения об участии в качестве соучредителя ООО "Сеть универмагов".

"Кроме того, по имеющейся в прокуратуре города информации, В. Аванесян в июле 2017 года принимал участие в серии турниров по покеру в Армении, в одном из них занял второе место, получив призовую выплату $3700. Также в январе 2017 года он принимал участие в другом турнире, проходившем в Сочи, где занял 17-е место с выигрышем $940. Однако эти сведения в справке о доходах им отражены не были", - сказал собеседник агентства.

По его данным, после проверки чиновник подал в отставку.

"В настоящее время он уволен по собственному желанию, однако прокуратура готовит иск в суд для изменения администрацией в его трудовой книжке формулировки на "уволить в связи с утратой доверия", - пояснил Зима.

Между тем в сети появился ролик одного из организаторов покерных игр, в котором Аванесяна поздравляют с победой в турнире и выигрышем $180 тыс.

В ответ Аванесян отвечает, что "пару недель не работает, а ранее работал в системе администрации одного города, в мэрии, но уволился, выбрав покер, а не карьер

Ранее сообщалось, что прокуратура Димитровграда выявила многочисленные нарушения у депутатов думы, которые скрывали сведения о своем имуществе и доходах.