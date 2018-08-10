Канадские туристы на севере Камчатки подали сигнал бедствия

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Сигнал SOS поступил от организованной группы туристов, путешествующих по Олюторскому району на севере Камчатки. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

"Сигнал бедствия, поданный специальным прибором, который туристы имеют при себе, поступил в международный координационный центр реагирования на ЧС в пятницу", - сказала пресс-секретарь ведомства Юлия Ананьева.

Спасатели тут же связались с турфирмой, которая организовала маршрут для путешественников.

"В турфирме уверены, что с их клиентами ничего страшного не произошло, а прибор сработал случайно, например, от удара. Это не редкость. От помощи спасателей организаторы маршрута отказались", - отметила Ананьева.

По ее словам, в группе, от которой поступил сигнал SOS, - 12 человек, четверо из них - обслуживающий персонал, остальные - туристы.

"В группе несколько гидов. У них есть спутниковые телефоны. Но проводники отключают их для экономии аккумулятора, так что связь фактически односторонняя. В случае чрезвычайного происшествия гиды немедленно связываются с руководством туристической фирмы, но звонков от них не поступало", - сказала Ю.Ананьева.

Она добавила, что плановый сеанс связи организаторов с гидами туристов намечен на поздний вечер.

"Если тургруппа на связь не выйдет, фирма обратится за помощью в МЧС. Спасатели уже готовы выдвинуться на место", - подчеркнула пресс-секретарь.

В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что группа туристов, о которых идет речь, это граждане Канады. Сейчас они находится приблизительно в 170 км от села Ачайваям Олюторского района.