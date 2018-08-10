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В РФ отложили введение возрастного ценза для детских автобусов до июля 2020 года

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ отложило введение возрастного ценза для автобусов, перевозящих организованные группы детей, до 30 июня 2020 года. Соответствующее постановление от 8 августа 2018 г., подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит соответствующие изменения в постановление правительства РФ от 17 декабря 2013 г. №1177.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ разрабатывал проект данного постановления. В его материалах указывалось, что проект разработан во исполнение решений совещания у заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец от 11 июля 2018 г. по вопросу "О введении ограничений использования автобусов, с года выпуска которых прошло более 10 лет, для осуществления организованной перевозки групп детей".

Введение возрастных ограничений переносилось уже неоднократно. До этого постановление в редакции от 17 апреля 2018 г. предполагало, что ценз для автобусов массой до 5 тонн и имеющих более 8 мест для сидения будет введен с 1 июля 2018 г. для перевозок из/в Москву и Санкт-Петербург, а также в Московскую и Ленинградскую области. Для остальных регионов ограничение по данной категории предполагалось ввести с апреля 2019 г.

Для автобусов массой свыше 5 тонн и имеющих более 8 мест для сидения возрастные ограничения предполагалось ввести с 1 октября 2018 г. и с 1 октября 2019 г. по регионам соответственно.

Ранее Минтранс уже публиковал проект изменений, переносящих ограничение возраста. Тогда в министерстве указывали, что правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением правительства РФ от 17 декабря 2013 г. №1177, установлено, что для организованной перевозки группы детей используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет. "Данное требование вступает в силу с 1 января 2018 г. Многие регионы к этому не готовы. Проектом постановления предлагается внести изменения в части утверждения графика вступления в силу требования об использовании для перевозки групп детей автобусов, с года выпуска которых прошло не более 10 лет", - говорилось в материалах к проекту документа. Самого текста изменений, равно как и других деталей, при этом не приводилось.

Тогда в Минтрансе отмечали, что проект постановления "О внесении изменений в постановление правительства РФ от 17 декабря 2013 г. №1177" разработан на основании поручения правительства РФ от 13 декабря 2017 г. № АД-П9-8294 и направлен на "смягчение" процесса обновления парка подвижного состава, предназначенного для организованной перевозки групп детей.

Правительство ограничило возраст автобусов для детских перевозок 10 годами в 2013 году после ряда резонансных ДТП, однако введение этого "ценза" постоянно переносилось, а в 2016 г. на него был введен мораторий до 2018 г. из-за неоднократных протестов туристической отрасли. Вместе с тем, ПАО "КАМАЗ" и группа "ГАЗ" в июле 2017 г. раскритиковали отсрочку запрета на перевозку групп детей автобусами старше 10 лет. Компании подчеркивали, что запрет "переносился с 2013 года уже четыре раза".

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Теги: Минтранс РФ
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