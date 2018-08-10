Россельхознадзор ограничит поставки косточковых культур из Сербии и Македонии

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 15 августа вводит временные ограничения на поставки в Россию косточковых культур из Сербии и Македонии.

Решение принято в связи с поступлением в РФ партий косточковых (персиков, абрикосов), зараженных опасным карантинным объектом - бурой монилиозной гнилью, говорится в сообщении российской службы.

Временные ограничения на поставки введены до принятия Сербией и Македонией исчерпывающих мер по недопущению экспорта зараженной продукции.

Поставки косточковых обсуждались на переговорах заместителя руководителя Россельхознадора Юлии Швабаускене с директором управления по защите растений Минсельхоза Сербии Небойшей Милосавлевичем, а также с заместителем директора агентства по фитосанитарным делам Минсельхоза Македонии Гораном Траиковски.

Из Сербии с 13 июля поступили 27 партий косточковых, зараженных карантинным объектом. При этом вся зараженная продукция была ввезена в Россию в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных карантинной службой Сербии и подтверждающих ее безопасность. Погодные условия, сложившиеся в Сербии этим летом, могли способствовать появлению бурой монилиозной гнили в местах производства косточковых культур, сказал на переговорах Милосавлевич. Сербская сторона отметила, что намерена на следующий день ввести максимально жесткие меры по обеспечению фитосанитарной безопасности поставляемой в Россию продукции. Перечень принятых мер будет направлен в Россельхознадзор в ближайшее время.

Кроме того, было выявлено три случая поставок зараженных косточковых культур из Македонии - также в сопровождении фитосанитарных сертификатов.

Бурая монилиозная гниль (Monilinia fructicola) - опасное карантинное заболевание плодовых культур, которое отличается высокой степенью вредоносности, поражает все наземные органы растения: цветки, почки, молодые побеги, ветви, плоды. При умеренных температурах воздуха и повышенной влажности споры гриба очень быстро распространяются. Один пораженный плод может заразить все деревья в окрестных садах.

К косточковым культурам относятся вишня, черешня, слива, абрикос и персик.