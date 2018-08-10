На лондонском вокзале Кингс-Кросс возникли перебои в движении из-за ошибки в сигнальной системе

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Жители Лондона и его ближайших пригородов утром в пятницу столкнулись с серьезными перебоями в движении поездов на одном из самых загруженных вокзалов британской столицы Кингс-Кросс, пишет The Telegraph.

Задержки и отмены прибывающих и уезжающих поездов были вызваны сбоем в сигнальной системе в районе Питерборо - города в 120 км от Лондона. Задержки достигали 40 минут.

Неполадки были устранены, однако проблемы сохраняются до сих пор - поезда прибывают с опозданием в 5-10 минут.

Кингс-Кросс, открытый в 1852 году, обслуживает северное направление, включая Шотландию. Вокзал получил известность после выхода книг о Гарри Поттере - именно отсюда по сюжету отправлялся поезд в школу волшебства Хогвартс.