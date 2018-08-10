"Фонд кино" запустил два сервиса для прогнозирования кассовых сборов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - "Фонд кино" запустил на базе Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) сервисы, которые позволят прогнозировать сборы фильмов и анализировать данные о прокатчиках.

"Собрав какое-то количество пожеланий индустрии, мы решили вложить их в два новых сервиса, которые сегодня запускаем: сервисы "Фильмы-аналоги" и "Роспись", - сообщил в пятницу журналистам руководитель аналитического департамента "Фонда кино" Федор Соснов.

По его словам, сервис "Фильмы-аналоги" создан по запросам продюсеров, дистрибьюторов, у которых ранее не было инструмента для прогнозирования кассового потенциала фильма.

"Когда у любого представителя индустрии выходит фильм, ему очень интересно отслеживать, как он "идет", какова его динамика, какие сборы у него в сравнении с фильмами, которые выходили в тот же период, например, прошлого года, являются его жанровыми референсами или форматными референсами, по количеству сеансов, которые выделила для него индустрия", - отметил Соснов.

Он сообщил, что этот инструмент уже доступен на устройствах на базе операционной системы Android, в ближайшее время он появится на iOS и ПК. Сервис будет автоматически показывать фильмы со схожими сборами за тот же период, чтобы сделать выводы о потенциальных сборах картины или количестве зрителей.

"Это не прогноз в чистом виде, это инструмент для прогнозирования", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что у зарегистрированных пользователей-кинотеатров появится возможность сравнивать данные конкретно по своей площадке.

"Роспись" позволит получить данные о количестве кинотеатров, которые показывают картину, видах кинотеатров (однозальные/многозальные), сколько кинотеатров отказалось от проката на вторую неделю, какое время под сеансы выделили фильму, сообщил Соснов.

Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) создана Министерством культуры во исполнения поручение президента РФ. Оператором ЕАИС с 2014 года является Фонд кино. ЕАИС является системой сбора, учета и обработки сведений о демонстрации кинофильмов, в настоящее время данные автоматически собираются с 100% российских кинотеатров.