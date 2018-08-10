Житель Калининграда в костюме "Человека-паука" вышел на борьбу с нарушителями ПДД

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Молодой человек в костюме "Человека-паука" вышел на борьбу с нарушителями правил дорожного движения (ПДД) на Приморском кольце под Калининградом, говорится в "Сообществе автомобилистов Калининграда и области" в соцсетях.

"Человек-паук" не дает нарушителями ПДД объезжать большую пробку из автомашин, едущих с морского побережья, по обочине дороги. Каждого из "обочечников" он обещает строго наказать. В результате нарушители вынуждены ставать в общую очередь, не конфликтуя с супергероем, отмечается в группе.

Ранее региональное ГИБДД усилило борьбу с автомобилистами, объезжающими пробки по обочине.