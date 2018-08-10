Две трети россиян одобрили деятельность Путина на посту президента

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Деятельность президента России Владимира Путина одобряют почти 62,8% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева одобряют 29,9% респондентов, правительства РФ - 36,4% опрошенных.

По данным опроса, о доверии Путину за последнюю неделю заявляли 35,9% россиян. Вторая и третья позиция в рейтинге доверия среди политиков у министра обороны Сергея Шойгу (14,8%) и главы МИД РФ Сергея Лаврова (13,4%). За ними следует лидер ЛДПР Владимир Жириновский (10,6%). В пятерку российских политиков, пользующихся наибольшим доверием, также входит Медведев (7,2%).

Электоральный рейтинг партии "Единая Россия" за последнюю неделю практически не изменился и составил 34,9% (в период с 23 по 29 июля - 35%). Среди парламентских партий в течение недели зафиксирован рост электоральной поддержки КПРФ (15,8%) и ЛДПР (11,8%). На предыдущей неделе электоральный рейтинг коммунистов был на уровне 15,6%, либерал-демократов - 10,9%.

Показатель "Справедливой России" с 30 июля по 5 августа составил 6,3% (на предыдущей неделе - 6,2%).

Инициативный всероссийский опрос проводится не менее чем в 80 регионах страны. Данные получены за период с 30 июля по 5 августа.