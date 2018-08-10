Два человека упали в ледовую трещину на Эльбрусе

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Спасатели извлекают из ледовой трещины на Эльбрусе двух упавших в нее людей, сообщил агентству "Интерфакс" дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России в пятницу.

"Турист и водитель снегохода попали в трещину на леднике на Эльбрусе на высоте около 4200 метров над уровнем моря, по предварительным данным, оба живы", - сказал дежурный.

Он уточнил, что группа спасателей нашла место падения, ведутся работы по извлечению людей из трещины.

"Турист - из Москвы, из зарегистрированной у нас группы в составе 12 человек", - добавил оперативный дежурный.

На сайте ГУ МЧС России по КБР сообщается, что на место происшествия вышли 10 спасателей.