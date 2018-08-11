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Один человек погиб и двое пострадали в тройном ДТП с автобусом в Ростовской области

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Столкновение легкового автомобиля, автобуса и микроавтобуса в Ростовской области унесло жизнь одного человека, еще двое госпитализированы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

"В субботу в 16:15 на пятом километре трассы Ростов-Волгодонск автомобиль ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом ПАЗ, после чего автобус столкнулся с микроавтобусом Ford Transit", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ДТП водитель микроавтобуса погиб, а водители легкового автомобиля и автобуса получили травмы.

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Теги: Ростовская область
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