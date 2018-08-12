В Петербурге вспомнят погибших моряков подлодки "Курск"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU -В Петербурге в 18-ю годовщину гибели в Баренцевом море атомной подлодки "Курск" пройдут памятные мероприятия.

Как сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского Клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ, в воскресенье, 12 августа, в 12.00 в Николо-Богоявленском Морском соборе настоятель собора протоиерей отец Богдан отслужит панихиду "по воинам, в море погибшим..." возле часовни собора, в которой установлена мемориальная доска с именами всех 118 погибших подводников.

В 14.00 на Серафимовском кладбище у мемориала атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) "Курск" соберутся родные и близкие экипажа. Протоиерей отец Алексей отслужит заупокойную литию, будут отданы воинские почести погибшим подводникам, возложены цветы к мемориалу, говорится в сообщении.

В Петербурге на Серафимовском мемориальном кладбище похоронены 32 члена экипажа подлодки "Курск" - это самое большое захоронение в России. Мемориалы также созданы в Севастополе, Курске и других городах.

Атомная подводная лодка "Курск" затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года во время учений. В результате трагедии погиб весь экипаж - 118 человек.