В Смоленской области военные водолазы будут искать Як-9 полка "Нормандия-Неман"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Водолазы министерства обороны начинают обследование водоема в Смоленской области, где, по предварительным данным, находятся самолёт Як-9 и останки французского лётчика из полка "Нормандия-Неман", погибшего в августе 1943 года, сообщает в воскресенье штаб Западного военного округа (ЗВО).

"После исследования дна водоёма будет принято решение о способе выполнения задачи по подъёму истребителя. По предварительным расчетам работы по извлечению самолета займут около трех недель", - сказано в пресс-релизе.

К поисковым работам привлечено более 50 военнослужащих и 15 единиц спецтехники, информирует штаб ЗВО.

Эскадрилья "Нормандия" была сформирована 4 декабря 1942 года для участия в боевых действиях против фашистской Германии. В её личный состав вошли 72 французских добровольца (14 лётчиков и 58 авиамехаников) и 17 советских авиамехаников. Эскадрилья принимала участие в Курской битве, боях под Смоленском, в Белорусской наступательной операции и боях за освобождение Литвы. 5 июля 1943 года была преобразована в авиационный полк.

Почетное наименование "Неманский" полку было присвоено 28 ноября 1944 года за боевые заслуги и проявленное мужество во время освобождения Литвы и при форсировании реки Неман.