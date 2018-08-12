Один из пунктов пропуска на границе Украины с Крымом не работал несколько часов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Контрольно-пропускной пункт "Каланчак" на границе Украины с севером Крыма, который не работал с 11:00 мск воскресенья по неизвестной для российской стороны причине, возобновил оформление автомобилей на въезд в соседнее с РФ государство.

"Они начали пропускать на въезд на Украину из Крыма", - сказал "Интерфаксу" представитель пограничного управления ФСБ России по республике.

Пункт пропуска "Армянск", расположенный на севере Крыма напротив украинского "Каланчака", с 15:20 мск начал пропускать машины на Украину.

"Мы работаем в штатном режиме, мы не закрывались", - сказал российский пограничник.

В воскресенье днем в пункте "Армянск" скопилась очередь из полсотни автомобилей из-за неработающего "Каланчака". "Со слов одних граждан Украины, прибывающих в Крым, в украинском пункте пропуска отсутствует электропитание, других - что это акция, направленная на отказ граждан Украины ехать в Крым", - говорилось в пресс-релизе погрануправления ФСБ РФ по Крыму.

Крымские пограничники предлагали ожидающим проследовать из пункта "Армянск" в другие пункты пропуска на границе Крыма с Украиной: "Перекоп" и "Джанкой".

Комментарием украинской стороны "Интерфакс" не располагает.