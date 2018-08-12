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Главы "Роскосмоса" и NASA встретятся в октябре на Байконуре

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин осенью на Байконуре впервые встретится с коллегой из НАСА Джимом Брайденстайном, сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Встреча Дмитрия Рогозина и Джима Бранденстайна должна состояться в октябре 2018 года на Байконуре", - приводятся в сообщении на сайте госкорпорации слова руководителя пресс-службы Владимира Устименко.

Предполагается, что главы "Роскосмоса" и НАСА встретятся во время запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-10".

В июне текущего года Д.Рогозин провел на Байконуре ряд встреч с международными партнерами. В частности, во время переговоров с заместителем администратора НАСА Уильямом Герстенмайером стороны выразили надежду, что сотрудничество в области космоса станет одной из основ восстановления российско-американских отношений.

"Роскосмос" и НАСА тогда согласились, что необходимо избегать административного давления и политических препон в изучении космического пространства. Кроме того, Рогозин отметил важность использования Международной космической станции в полном объеме, в том числе как платформы для освоения дальнего космоса, а также необходимость создания взаимозаменяемых транспортных систем в ряде проектов. Глава "Роскосмоса" выразил заинтересованность в изучении опыта NASA в работе с коммерческими партнерами и частным бизнесом.

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Теги: Роскосмос, Дмитрий Рогозин, НАСА
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