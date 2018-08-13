Площадь пожаров в Иркутской области за выходные выросла в 2,2 раза

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - По данным на утро понедельника, в Иркутской области горит 31 природный пожар на общей площади 30 тысяч 599 га, охваченная огнем площадь за выходные увеличилась более чем в 2,2 раза.

"За минувшие трое суток, с 10 по 12 августа, на землях лесного фонда ликвидировано девять пожаров. Их общая площадь составляла 327 га. Три возгорания потушено в Усть-Илимском районе, по два - в Братском и Тайшетском районах, по одному - в Чунском и Катангском районах", - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Продолжается тушение 11 очагов в зоне наземного и воздушного мониторинга, из которых пять локализованы на 216 га: два в Нижнеилимском районе, по одному - в Братском, Чунском и Усть-Кутском районах. Продолжают развиваться шесть возгораний на 600 га: пять - в Усть-Илимском районе, один - в Чунском.

В зоне космического мониторинга в самом северном Катангском районе действует 20 пожаров на общей площади 29 тыс. 783 га. Их не тушат, так как они не представляют угрозы для поселений и объектов экономики, за исключением одного очага в 22 км от поселка Токма - там работает 16 пожарных-десантников.

На сайте Главного управления МЧС по региону сообщается, что только четыре лесных пожара в возникли из-за неосторожного обращения с огнем местного населения, остальные - из-за сухих гроз.

По данным МЧС, в 22 км от Токмы горит тайга на площади 5 тыс. 624 га - это крупнейший природный пожар в регионе. Территория находится в аренде у ООО "Усть-Илимская лесная компания".

Ранее сообщалось, что утром пятницу в Иркутской области действовало 13 природных пожаров площадью более 13,6 тыс. га, из которых 10 - в Катангском районе.