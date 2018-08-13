В России собралось реализовать проект полного восстановления лесов

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Минприроды РФ намерено реализовать проект, по итогам которого к 2024 году ежегодные площади лесовосстановления будут равны объему вырубок, сообщил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик на чемпионате "Лесоруб 21 века" в Архангельской области.

Как сообщили в пресс-службе правительства Поморья, для реализации этих планов площади лесовосстановления в стране должны увеличиться почти вдвое: с нынешних 930 тыс. до 1,5 тыс. га в год.

Валентик отметил, что в связи с этой программой особое внимание государства будет уделено развитию селекционно-семеноводческих центров, число которых должно увеличится до двухсот, количество выращиваемого посадочного материла - с 50 млн до 1,2 млрд штук в год.