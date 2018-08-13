Губернатор Тульской области Дюмин Дюмин войдет в набсовет АСИ

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Алексей Дюмин войдет в наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с проектом распоряжения правительства, направленным Минэкономразвития в кабинет министров.

Кроме того, по его словам, в наблюдательный совет АСИ войдет глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов.

Будут исключены из состава набсовета АСИ экс-глава Внешэкономбанка Сергей Горьков и президент компании Ward Howell Сергей Воробьев.

Председателем наблюдательного совета АСИ является президент РФ Владимир Путин.