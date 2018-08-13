Преподаватель из Алтайского края осуждена на 15 лет за убийство пятилетней дочери

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Алтайском крае вступил в силу приговор краевого суда в отношении местной жительницы, которая, будучи пьяной, жестоко убила пятилетнюю дочь за непослушание, сообщает в понедельник пресс-центр региональной прокуратуры.

"В судебном заседании установлено, что 11 июля 2017 года преподаватель из Бийска, находясь в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, из-за непослушания ребенка, а также на фоне конфликта с мужем, убила свою пятилетнюю дочь. Эксперты установили, что ребенку было нанесено не менее 23 ударов ножом", - говорится в сообщении.

Приговором Алтайского краевого суда она признана виновной по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Ей назначено 15 лет с отбыванием в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 2 года.