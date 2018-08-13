Томские ученые предложили определять уровень метана в угольных шахтах по анализу воды

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Ученые Томского филиала Института нефтегазовой геологии и геофизики (ТФ ИНГГ) СО РАН впервые в российской практике обнаружили тяжелый углерод в содовых водах угленосных отложений на Кузбассе. Об этом сообщает пресс-служба инновационных организаций Томской области в понедельник.

Гидрогеохимические исследования проводили совместно с компанией "Газпром добыча Кузнецк" на территории в Кузбассе, где впервые в России начали разработку угольного метана.

И.о. завлабораторией ТФ ИНГГ Олеся Лепокурова пояснила "Интерфаксу", что анализ воды на наличие большого количества тяжелого углерода можно использовать, например, при расчете риска скопления метана в угольных шахтах.

"Кроме того, когда природные воды сильно обогащены железом, оно откладывается на стенках труб, что со временем значительно снижает производительность скважин при разработке месторождений", - подчеркнула Лепокурова.

По данным пресс-службы томские ученые с коллегами из Иркутска в рамках выполнения гранта Российского научного фонда провели анализ чрезвычайно соленых вод в кимберлитовых трубках Якутии.

Выяснилось, что эти рассолы обладают уникальным составом - если соленость океана составляет 35 г соли на один литр воды, то в рассолах якутских вод эти показатели достигают 700 г на литр.