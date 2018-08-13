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Резиновая лодка с туристами перевернулась во время сплава по притоку Амура

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Резиновая лодка с туристами перевернулась во время сплава в Еврейской автономной области (ЕАО) по реке Бира, притоку Амура, сообщает главное управление МЧС России по ЕАО.

"Во время сплава на реке Бира перевернулась резиновая лодка, в которой находилось трое мужчин и девушка. Одному мужчине удалось самостоятельно выбраться на берег, именно он попросил помощи у очевидцев. По его словам, еще троих пассажиров и лодку унесло вниз по течению. Также он пояснил, что в спасательном жилете была только девушка", - говорится в сообщении.

На место происшествия незамедлительно были отправлены спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда.

Практически в это же время спасатели получили сигнал о помощи от другого пассажира лодки. Бригада нашла его и оказала медицинскую помощь. Обоих пострадавших доставили домой.

Спасатели продолжили поиски, обследовав русло реки на 3 км вниз по течению. Вскоре спасенные туристы сообщили, что не найденные мужчина и женщина самостоятельно добрались до дома.

МЧС рекомендует туристам, совершающим сплавы по рекам, зарегистрироваться в подразделениях ведомства, иметь при себе средства связи и спасательные средства для каждого из участников. При прохождении опасных участков рек следует проводить наземную разведку (обращать внимание на информационные знаки, которые могут быть выставлены на берегах).

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Теги: Еврейская автономная область, ЕАО, МЧС
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