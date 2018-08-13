Альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус в Кабардино-Балкарии

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Участник восхождения сорвался на Эльбрусе, спасатели вышли на помощь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии в понедельник.

"В 13:00 поступила информация, что на Эльбрусе в районе седловины, на высоте 5300 метров над уровнем моря сорвался участник восхождения", - говорится в сообщении.

Для проведения поисково-спасательных работ вышли восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России, используется две единицы техники.

Оперативный дежурный ЭВПСО пояснил агентству "Интерфакс", что о несчастном случае сообщил очевидец из другой группы.