Парламентские слушания по ОСАГО пройдут в сентябре

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку проведет 13 сентября парламентские слушания по ОСАГО, сообщил на своей странице в фейсбуек глава комитета Анатолий Аксаков.

В частности, будет обсуждаться инициатива по изменению тарифной политики в ОСАГО, предложенная ЦБ РФ (расширение коридора базовых ставок тарифа на 20% вверх и вниз, а также реформа системы скидок и надбавок за безаварийную езду и введение новых категорий водителей по стажу и возрасту).

Другая инициатива Минфина РФ касается отмены территориального коэффициента и коэффициента мощности двигателя, перехода на разные типы полисов с различными лимитами выплат, возможности приобретения полиса на несколько лет.

Еще одним вопросом в повестке дня станет законопроект, внесенный правительством, согласно которому если при ДТП выяснится, что причиной аварии стала техническая неисправность не прошедшего осмотр автомобиля, то страховая компания получит возможность возместить все свои расходы за счет владельца этой машины.

Также на слушаниях будут обсуждаться инициативы Российского союза автостраховщиков (РСА): союз предложил ограничить пятью днями срок обращения за выплатой по ОСАГО, а также использовать старые запчасти для восстановительного ремонта по ОСАГО без получения согласия владельца.

"Буквально в последний месяц появилось очень много различных предложений по совершенствованию системы обязательного страхования автогражданской ответственности. Все эти предложения требуют глубокого изучения. Надо посоветоваться с рынком, с теми, кто защищает права автолюбителей, с Центральным банком. Тема требует широкой дискуссии. В связи с этим 13 сентября комитет начнет осеннюю сессию с больших парламентских слушаний по ОСАГО", - отметил Аксаков.